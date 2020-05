L'ecobonus potenziato sarà presente nel DL Rilancio

Nel decreto maggio sarà inserito un ecobonus potenziato che permetterà ristrutturazioni e riqualificazione energetica o sismica degli edifici a costo zero. Stando a quanto si è appreso, questo ecobonus – ormai ribattezzato con il nome di superbonus – dovrebbe entrare in vigore dal 1° luglio e ha come obiettivo la ripartenza dell’occupazione, la crescita del PIL e l’incentivazione del processo di riconversione ed efficienza energetica e di sicurezza antisismica d’Italia.

Nel dettaglio, il DL Rilancio – altro nome del decreto maggio – prevede l’incremento delle detrazioni relative a spese per riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazioni di impianti fotovoltaici sostenute fino al 31 dicembre 2021, portandole al 120%. In parallelo, si propone di consentire ai committenti di ricevere uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori effettuati a fronte del trasferimento all’impresa che ha effettuato i lavori di un credito d’imposta pari al 120% del costo dei lavori.

In una nota congiunta i senatori del MoVimento 5 Stelle della commissione Lavori pubblici e trasporti Mauro Coltorti, Gabriella Di Girolamo, Giulia Lupo, Sabrina Ricciardi, Andrea Cioffi, Giorgio Fede e Agostino Santillo hanno affermato che il superbonus rappresenta «una vera e propria scossa per il mondo dell’edilizia. A confermarlo è l’Associazione nazionale dei Costruttori Edili, che stima nuovi lavori per 6 miliardi con l’entrata in vigore del provvedimento fortemente voluto dal M5s con il sottosegretario Riccardo Fraccaro. Siamo davvero a un punto di svolta: il settore dell’edilizia, come sappiamo, è basilare per la nostra economia».

«Favorire investimenti green e di miglioramento delle strutture esistenti rappresenta la via più concreta per consentire al nostro tessuto economico di riprendere fiato dopo l’emergenza. L’Ance prevede posti di lavoro nell’ordine delle 100 mila unità e un effetto totale di 21 miliardi come conseguenza del rafforzamento dell’ecobonus e del sismabonus. È superfluo rimarcare quanto questo possa incidere anche in termini di sostenibilità ambientale, con interventi mirati a una minore dispersione energetica degli edifici. Chi deciderà di fare dei lavori potrù fruire dello sconto in fattura: come M5s siamo orgogliosi di aver spinto per avere nel decreto ‘Maggio’ questa misura imponente. Naturalmente sappiamo che c’è ancora tanto da lavorare per far ripartire la nostra economia, ma il governo sta mettendo in campo lo sforzo massimo».

Infine, Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, ha affermato che «il superbonus per gli interventi di efficienza energetica e di adeguamento sismico proposto dal sottosegretario Fraccaro costituirebbe un ottimo volano per favorire gli investimenti e la riqualificazione del sistema turistico ricettivo italiano, che ne ha grandissimo bisogno, in questo momento di estrema difficoltà».

«È quindi importante che gli incentivi vengano destinati espressamente anche alle imprese e che il termine per la realizzazione degli interventi venga esteso, almeno ai prossimi tre anni, anche per il bonus facciate», ha aggiunto.