L'immagine trasmessa a Pomeriggio 5

A Pomeriggio 5, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso, è stata mostrata una fotografia di una bambina che somiglia molto a Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo, nel Trapanese.

L’immagine è stata pubblicata in un tweet da Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio.

Secondo quanto riportato in studio da Barbara D’Urso, la foto sarebbe stata scattata in una campo nomadi in Slovacchia. Di più, però, non si sa. Né quando è stata scattata né se risale al periodo della scomparsa della bambina.

Sempre Piera Maggio, intervenendo alla trasmissione Mattino Cinque di Canale 5, ha affermato: «Ringrazio la guardia giurata, non voglio che abbia assolutamente rimorsi di coscienza». Il riferimento è a Felice Grieco, la guardia giurata che nel 2004 segnalò e fece il video alla bambina che, forse, era la piccola Denise Pipitone, a poche settimane dalla scomparsa.