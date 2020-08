È successo a Detroit (USA)

Una donna è stata filmata mentre ha disturbato, e non poco, una cerimonia di nozze, scioccando gli ospiti perché ha sostenuto di essere la madre del figlio dello sposo.

Il video, diventato virale dopo essere stato condiviso su TikTok, racconta il momento in cui la donna incinta si è presentata al matrimonio all’aperto.

Nella clip dalla durata di pochi secondi si vede il celebrante che sta leggendo i diritti e i doveri alla coppia nel patio a forma di cupola quando una donna comincia a urlare: «Anthony! Fai finta di non conoscermi? So che mi senti! Ti comporti come se non mi conoscessi. Ho qui il tuo bambino!».

E alcuni ospiti cominciano a mormorare: «Oh no. Oh mio Dio!». Gli sposi, però, sembrano impassibili mentre l’officiante prosegue la cerimonia. A un certo punto, però, una ragazza, con in mano un mazzo di fuori, si precipita fuori dal patio e lancia il bouquet verso la donna e grida: «È meglio che vai via dal matrimonio di mia mamma! Cosa c’è di sbagliato in te?». Gli sposi, poi, si girano poco prima della fine del video, girato a Detroit, Michigan, negli Stati Uniti d’America.