La decisione dopo la nota di ieri della premier Meloni

Daniela Santanchè si è dimessa dal ruolo di ministra del Turismo. La decisione è stata formalizzata con una lettera indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, resa pubblica, in cui l’ex ministra chiarisce le ragioni del passo indietro e rivendica il proprio operato. Il passaggio chiave arriva subito: le dimissioni arrivano dopo una richiesta esplicita della premier.

La lettera: “Obbedisco” e passo indietro

Nel testo inviato a Meloni, Santanchè scrive:

“Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo”.

La ministra sottolinea che la scelta è legata direttamente alla volontà della presidente del Consiglio e non a pressioni esterne. Lo ribadisce in modo esplicito:

“Ho voluto (e spero mi capirai) che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perché, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta”.

Onorabilità e difesa personale

Nel passaggio più politico della lettera, Santanchè rivendica la propria posizione giudiziaria:

“Volevo fosse chiaro, per la mia onorabilità, che faccio un passo indietro, non dovuto solo di fronte alla richiesta che il capo del mio Partito ritiene utile e opportuna. Mi premeva e mi preme sottolineare che ad oggi il mio certificato penale è immacolato e che per la vicenda della cassa integrazione non vi è nemmeno un semplice rinvio a giudizio”.

Un chiarimento che arriva in un contesto di forte pressione mediatica e politica.

Le tensioni: referendum e altri casi politici

Santanchè affronta anche il tema delle tempistiche, spiegando perché non ha lasciato immediatamente:

“Ieri forse bruscamente (capirai il mio stato d’animo) ti ho rappresentato la mia non disponibilità ad una mia immediata dimissione perché volevo fosse separata sia dai commenti sul referendum perché non vorrei essere il capro espiatorio di una sconfitta che non è certo stata determinata da me, atteso anche il risultato in Lombardia e sinanche nel mio municipio”.

Nel testo viene citata anche un’altra vicenda politica:

“Volevo che le mie dimissioni inoltre fossero separate dalla vicenda contingente ed assai diversa che ha riguardato l’On Del Mastro che pure paga un prezzo alto”.

Il passaggio finale: amarezza e fedeltà politica

La conclusione della lettera mantiene un tono personale e politico insieme:

“Chiarito questo non ho difficoltà a dire “obbedisco” e a fare quello che mi chiedi. Non ti nascondo un po’ di amarezza per l’esito del mio percorso ministeriale ma nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri. Tengo di più alla nostra amicizia e al futuro del nostro movimento. Cari saluti. Daniela”.

E conclude:

“Non ti nascondo un po’ di amarezza per l’esito del mio percorso ministeriale ma nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri. Tengo di più alla nostra amicizia e al futuro del nostro movimento”.