È successo in Brasile

In Brasile, in un supermercato di una famosa catena mondiale, un dipendente è morto d’infarto e gli altri colleghi hanno coperto il corpo con scatole e ombrelloni e non hanno chiuso il negozio.

La filiale brasiliana del gruppo di supermercati francese Carrefour ha dichiarato di essere dispiaciuta per quanto successo a Recife dopo che il commesso Manoel Moises Cavalcante è rimasto ucciso in seguito a un attacco di cuore.

L’impiegato è morto venerdì scorso, 14 agosto, ma l’accaduto è diventato virale sui social media il mercoledì successivo, insieme alle immagini del corpo dell’uomo disteso sul pavimento e coperto con scatole di cartone e ombrelloni verdi.

Su Twitter il fatto è stato raccontato così: «Un operaio è morto in un supermercato Carrefour a Recife, che ha coperto il suo corpo per rimanere aperto. Benvenuti in Brasile nel 2020».

Funcionário morre em loja do Carrefour de Recife, que esconde corpo para continuar aberta. Brasil, 2020. pic.twitter.com/2Bt32pyTgs — Digão (@Digo28345337) August 19, 2020

L’azienda, in una nota, ha dichiarato: «Carrefour si scusa per il modo inappropriato con cui lo staff del supermercato ha gestito la triste e inaspettata scomparsa. L’azienda ha commesso un errore nel non chiudere immediatamente il negozio dopo l’incidente».

Carrefour ha anche spiegato che l’uomo aveva ricevuto il primo soccorso e che le istruzioni dei soccorritori erano di non spostare il corpo: «Abbiamo cambiato il nostro protocollo per situazioni rare come questa, compresa la richiesta di chiudere il negozio».

La moglie ha affermato: «Sono indignata. Gli esseri umani non valgono nulla. Alle persone interessano soltanto i soldi».