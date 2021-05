L'indiscrezione di TVBlog

Terence Hill, dopo 21 anni, non sarà più Don Matteo. O meglio, non sarà chiaro se il personaggio uscirà di scena perché passa a miglior vita o andrà via per una meta sconosciuta o chissà cos’altro.

Ciò che si sa, come riportato da TvBlog, che nella questa puntata della 13ª edizione della serie TV, che dovrebbe andare in onda nel prossimo autunno. ci dovrebbe essere un passaggio di testimone tra Terence Hill e Raoul Bova

Il 49enne romano, infatti, entra a far parte del cast di Don Matteo 13 e vestirà i panni di un sacerdote al duo primo incarico.

Le riprese del prodotto televisivo di Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, avranno inizio lunedì 31 maggio a Spoleto, in Umbria.

Don Matteo è andato per la prima volta in onda il 7 gennaio 2000 su Raiuno ed è stata una delle serie più seguite della storia delle fiction italiane, apprezzata anche al di là delle Alpi, come in Franncia, Finlandia, America e Australia.

Al centro della serie, diretta da Francesco Vicario e Luca Brignone per 10 serate, ritroviamo Don Matteo, la Capitana e il Maresciallo. Accanto a loro Nardi, Natalina, Pippo, la piccola Ines e Anceschi, interpretato da Flavio Insinna, arrivato in città per un’occasione speciale.

Insieme ad Anceschi arriverà anche sua figlia Valentina, una ragazza all’apparenza solare e piena di vita ma che nasconde in realtà un dolore nel suo passato. Quando scoprirà la verità, Anceschi farà fatica a riconoscere in lei la figlia che ha cresciuto.

La serie è scritta da Mario Ruggeri, Umberto Gnoli e Dario Sardelli. Con Terence Hill, Nino Frassica, Raoul Bova, Nathalie Guettà, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Pamela Villoresi, Flavio Insinna. Regia di Francesco Vicario, Luca Brignone.