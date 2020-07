È successo a La Spezia, in Liguria

A La Spezia, in Liguria, una donna è stata vittima di una violenza sessuale mentre faceva jogging su una pista ciclabile. La Polizia ha fermato l’aggressore, un 32enne originario del Gambia, irregolare in Italia, portato in Questura per gli accertamenti del caso.

È successo nella primissima mattinata nella zona nei pressi di via dei Pioppi nel quartiere di Pegazzano.

Stando a quanto riferito dalla Polizia, la donna, nel tentativo di sottrarsi, è caduta e si è fratturata una costola, soccorsa poi da due passanti che, insieme alla vittima, ha descritto agli aggenti l’aggressore.

Manuela Gagliardi, parlamentare di Cambiamo!, ha affermato: «Esprimo tutta la mia solidarietà alla donna che è stata vittima di un tentato stupro questa mattina alla Spezia e un sentito ringraziamento sia alle forze dell’ordine, intervenute prontamente che ai cittadini che hanno permesso, grazie alle loro testimonianze, l’immediata individuazione dell’aggressore. Ora ci aspettiamo che la giustizia sia celere e inflessibile nella condanna di un crimine grave che combattiamo quotidianamente, dobbiamo dare un segnale forte per dire no alla violenza sulle donne».