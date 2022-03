Episodio imbarazzante in Inghilterra

Aveva appena preso la parola nel dibattito su una legge, nella Camera dei Lord, uno dei due rami del Parlamento inglese, ma è stato bloccato dalla rappresentante del governo con una motivazione davvero imbarazzante: aveva dormito per tutto il tempo della seduta.

Così lord Young of Norwood Green non ha potuto dire la sua nella discussione sulla legge che consentirebbe al Regno Unito di modificare le norme in materia di ogm in agricoltura, ancora adeguate alle regole della Unione Europea da cui si è staccato con la Brexit.

Il “pari” d’Inghilterra aveva appena preso la parola, quando la rappresentante del governo, la baronessa Blomfield of Hinton Waldriest lo ha interrotto, rimproverandogli di avere dormito fino a poco prima e per tutta la durata della relazione introduttiva del ministro dell’Ambiente Benyon. Quando lord Young ha negato, la baronessa lo ha gelato: “ho dovuto farle mandare un biglietto da un commesso per farla svegliare”.

Non è il primo caso di un lord sorpreso a dormire in aula durante un dibattito, ma probabilmente non era mai accaduto che un “pari” d’Inghilterra subisse una tale reprimenda in parlamento.

