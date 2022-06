La missione dell'americano Doug Thron

Il suo nome è Doug Thron, noto per andare in giro nel mondo a salvare animali con un drone a infrarossi quando avviene un disastro naturale: uragani, incendi, terremoti…

L’uomo, dal 2 giugno, si trova in Ucraina e con i suoi strumenti – in grado di rilevare il calore corporeo di un animale e di individuarne la posizione – localizza cani e gatti costretti a badare a se stessi da quando la Russia ha deciso di avviare la sua barbara invasione.

A People.com il 52enne, che vive su una casa galleggiante a Miami, negli USA, ha raccontato: “Questa è la mia missione più spaventosa finora. Queste città sembrano essere state fatte a pezzi da una combinazione di uragani e incendi. Entriamo in questi edifici alla ricerca di animali e siamo sempre alla ricerca di fili sulle scale legati alle granate, lasciate dai soldati russi. Ogni volta il cuore batte all’impazzata”.

Ogni notte Thron, accompagnato da Ryan Okrant di ASSERT Drone Animal Rescue e dal personale di sicurezza militare, si reca nelle cittadine intorno alla capitale Kiev, su strade spazzate via dalle mine antiuomo. Entrambi operano al fianco di Paws of War, organizzazione no-profit che si prende cura degli animali costretti a vivere da soli.

Thron, quindi, cerca cani e gatti con il suo drone dotato di telecamera, anche tra le macerie degli edifici distrutti dalle bombe russe: “Tante persone sono state costrette alla fuga in fretta e molte non sono riuscite a portare con sé i propri animali. In pratica, hanno dato ad essi un bacio sulla testa e gli hanno detto: ‘Scusate ma dobbiamo andare'”.

Thron ha racconato che di recente, sempre grazie al drone, ha avvistato diversi gatti che vagavano per un complesso di appartamenti carbonizzato, fatto saltare in aria dalle bombe, provocando la morte di 40 persone. Salendo con attenzione le scale, in un appartamento all’ottavo piano hanno trovato e tratto in salvo una mamma gatta e il suo cucciolo. I due, però, avendo la sensazione che ce ne fossero degli altri, hanno lasciato una telecamera a infrarossi nell’appartamento e così hanno individuato il giorno dopo altri tre gattini nascosti in cucina: “Siamo tornati con cibo e acqua e abbiamo salvato anche loro”.

Thron ha spiegato: “Sono soprattutto animali domestici e la maggior parte di loro sono super dolci e si avvicinano subito quando li troviamo e li aiutiamo. Non riesco a immaginare quanto tutto questo debba essere difficile par loro. Ai cani non piacciono i fuochi d’artificio. Riuscite a immaginare quanto sia traumatico quando un’intera città viene bombardata?”.