Lo ha riportato RBC-Ucraina

Secondo quanto riportato da Rbc-Ucraina, un drone RQ-4 Global Hawk ha svolto una missione di ricognizione nel Mar Nero, al largo della costa della Crimea, nell’Ucraina occupata dai russi. Questa notizia è stata confermata dal servizio Flightradar24. Il drone, di produzione americana, è stato identificato come un RQ-4 Global Hawk.

Il velivolo, secondo il sito web di monitoraggio dei voli, è decollato stamattina dalla base Usa di Sigonella, ha attraversato lo spazio aereo di diversi Paesi europei a un’altitudine di 18.000 metri e si è diretto verso il Mar Nero.

Caratteristiche del RQ-4 Global Hawk

Il RQ-4 Global Hawk, prodotto dalla società statunitense Northrop Grumman, è un drone ad alta quota e lunga autonomia (Hale – High Altitude Long Endurance). È in grado di sorvegliare un’area estesa fino a 100.000 chilometri quadrati in un periodo di 24 ore, equivalente alle dimensioni della Corea del Sud o dell’Islanda.

Utilizzo del RQ-4 Global Hawk

Il drone RQ-4 Global Hawk viene impiegato come piattaforma per la raccolta di informazioni a supporto di operazioni militari in tutto il mondo. Le sue capacità di sorveglianza consentono di ottenere dati dettagliati e aggiornati sul terreno, facilitando il puntamento preciso delle armi e migliorando la protezione delle forze amiche.

Specifiche tecniche dell’RQ-4 Global Hawk

L’RQ-4 Global Hawk è in grado di volare a una velocità massima di 575 km/h e ha un’autonomia di 34 ore. Queste caratteristiche gli consentono di coprire lunghe distanze e rimanere in volo per un periodo prolungato, garantendo una vasta copertura di sorveglianza.