È successo a Chioggia (Venezia)

I cadaveri di due donne, madre e figlia, di 89 e 50 anni, sono stati trovati ieri sera, giovedì 13 gennaio, in un appartamento di Chioggia, comune della città metropolitana di Venezia.

A lanciare l’allarme ai vigili del fuoco e alla Polizia sono stati i vicini, preoccupati per non averle viste passare negli ultimi giorni. Dalle prime informazioni sembra che l’anziana sia morta per cause naturali mentre le indagini sul decesso della figlia non escludono al momento alcuna ipotesi, compreso un gesto autolesionistico.

Il dramma è stato scoperto in un appartamento di via Saloni 41.

C’è anche una seconda ipotesi: la figlia sarebbe morta a seguito di un infortunio e nei giorni successivi anche la madre l’avrebbe seguita, non si sa, però, come e quando. Si attende la conferma della dinamica della tragedia da parte della Polizia.