Dramma a Mestre

La scorsa notte, due giovani sono stati vittime di un tragico incidente ferroviario mentre attraversavano i binari poco distanti dalla stazione di Mestre. Purtroppo, uno dei due è deceduto sul colpo, mentre l’altro ha riportato gravi ferite. Secondo quanto riferito dal sopravvissuto ai soccorritori, i due avevano deciso di attraversare i binari vicino al centro Vega per raggiungere un bancomat dall’altra parte dei binari.

La vittima aveva 25 anni, mentre il suo amico, gravemente ferito, ne aveva 23. Il treno che li ha travolti era appena partito dalla stazione di Venezia. Il macchinista ha improvvisamente notato la loro presenza sul primo binario all’altezza del centro Vega, alle porte di Mestre. Nonostante abbia tentato una frenata disperata, non è stato in grado di evitare l’impatto. Purtroppo, il giovane di 25 anni è deceduto sul colpo. Il traffico ferroviario sulla linea è rimasto interrotto per circa tre ore a causa dell’incidente.

Si tratta di un tragico episodio che sottolinea l’importanza di seguire le norme di sicurezza ferroviaria e di evitare di attraversare i binari in modo non autorizzato. Le autorità stanno indagando sull’incidente per comprendere le circostanze esatte e prendere eventuali misure per prevenire simili tragedie in futuro.