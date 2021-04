pubblicato da Rizzoli Libri.

E’ stato appena annunciato il nuovo romanzo di Levante . Infatti la cantante ha appena annunciato sul suo profilo Instagram l’arrivo del terzo libro, “ E questo cuore non mente “.

“E questo cuore non mente” di Levante

Scrive la cantante sul suo profilo Instagram, da cui ha dato l’annuncio: <<Ritorna Anita, la mia antieroina, un personaggio che ho amato e odiato, ma sincero come pochi. Ritorna vivisezionando fino all’osso tutto quello che è stato, per cambiare quello che sarà. Un’immersione profonda e potente nella scienza dell’emozione, dove la mente è il cuore di tutto. Scrivere questo romanzo, per me, è stato un atto di coraggio, di grandissimo coraggio e spero di aver fatto il massimo… e se non avrò fatto il massimo, se non sarò stata brava, puntuale, impeccabile…questa volta quella bambina mi perdonerà. Questo libro è dedicato a tutti i bambini del mondo, a quelli che sono guariti e a quelli che scopriranno di dover guarire. E QUESTO CUORE NON MENTE, il mio terzo romanzo, esce prima dell’estate per Rizzoli Libri. È preceduto dall’audiolibro di SE NON TI VEDO NON ESISTI, letto da me, disponibile dal 21 aprile su Audible.

Levante e l’annuncio sui social