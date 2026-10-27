Per colpa di uno sciopero

All’arrivo a Berlino i passeggeri hanno aspettato invano al nastro dei bagagli. Sul volo Easyjet EJU5054, partito da Napoli giovedì della scorsa settimana, non era stata caricata in stiva nessuna valigia. Lo riporta il quotidiano tedesco Bild, a cui un portavoce della compagnia ha confermato quanto accaduto.

Perché le valigie sono rimaste a terra

La spiegazione fornita dalla compagnia low cost riguarda il carburante. Secondo Easyjet, a Napoli c’erano difficoltà nell’approvvigionamento e per questo l’aereo doveva rispettare un limite di peso: con il carico completo non sarebbe stato abbastanza leggero. La scelta è stata, quindi, di partire senza i bagagli da stiva.

All’origine dei problemi con il rifornimento ci sarebbe stato uno sciopero nello scalo campano. La compagnia non ha fornito altri dettagli sull’agitazione.

Che fine hanno fatto i bagagli

Secondo quanto riferito da Easyjet, le valigie sono state poi portate a Berlino con un trasporto successivo. Lì un fornitore di servizi dell’aeroporto avrebbe dovuto smistarle e consegnarle ai rispettivi proprietari.