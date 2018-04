"E' un dispositivo che permette di morire alle persone che vogliono morire"

Si chiama Sarco ed è stata presentata come un prodotto innovativo al Funeral Show di Amsterdam, la fiera dedicata agli articoli funebri. Il suo inventore, l’australiano Philip Nitschke, è un attivista schierato a favore dell’eutanasia. “E’ un dispositivo che permette di morire alle persone che vogliono morire” – ha detto Nitschke, già ribattezzato “Dr. morte”.

“Non dovrebbe essere solo un privilegio per le persone molto malate, ma un diritto umano. Se si ha il dono prezioso della vita, ognuno dovrebbe poter decidere quando darlo via e farla finita”.

