Soluzioni versatili e innovative

In un progetto di arredobagno o in occasione di un lavoro di ristrutturazione, la scelta dei sanitari richiede sempre la massima attenzione e accuratezza, trattandosi non solo di elementi indispensabili sotto quello che è l’aspetto funzionale, ma anche di importanza fondamentale nel definire lo stile di tutto l’ambiente.

Tra le diverse proposte oggi disponibili sul mercato, i sanitari filo muro rappresentano una soluzione versatile e innovativa, sono disponibili in tanti modelli, classici, moderni o essenziali, e si adattano facilmente a progetti di qualsiasi genere, sia nella realizzazione di un piccolo bagno aggiuntivo, sia nel rifacimento di un bagno padronale elegante e di grandi dimensioni.

I sanitari filo muro ImportForMe corrispondono ad elevati standard produttivi, sono realizzati con materie prime di prima qualità e sono disponibili in diverse varianti di forma e di design, permettendo ad ognuno di allestire il proprio ambiente bagno in base alle preferenze ed esigenze personali.

Perché scegliere i sanitari filo muro per il proprio bagno

La particolarità principale dei sanitari filo muro è quella di essere installati direttamente contro la parete retrostante, in modo tale da aderirvi alla perfezione, senza lasciare il minimo spazio vuoto. Questo significa che gli scarichi e le sezioni di tubature sono del tutto invisibili all’esterno, offrendo un effetto estetico molto più elegante e pulito.

Inoltre, l’assenza di spazio sul retro dei sanitari, permette di velocizzare le operazioni di pulizia e sanificazione, e di mantenere il bagno sempre perfettamente igienizzato.

La scelta dei sanitari filo muro è indicata quando si desidera rinnovare il proprio bagno adottando uno stile semplice e al contempo moderno e raffinato. Questo tipo di sanitari viene prodotto con lo scarico a parete, tuttavia è possibile convertilo in uno scarico a pavimento, utilizzando l’apposito accessorio a curva traslata. Questo sistema permette, ad esempio, di sostituire un wc tradizionale con un modello a filo muro, rapidamente e senza problemi.

I sanitari a filomuro proposti da ImportForMe

Il pregio di ImportForMe è quello di proporre sanitari a proprio marchio realizzati dalle aziende più prestigiose di questo settore, offrendo così la garanzia della migliore qualità, del design accurato e della resistenza all’uso.

L’azienda propone una gamma di collezioni di sanitari filomuro dall’estetica classica, essenziale o moderna, tra cui ognuno può individuare il prodotto più adatto alla realizzazione del proprio progetto. Dai modelli più squadrati, adatti in un ambiente contemporaneo, alle linee morbide e tonde, ai wc privi di brida, che permettono una rapida e accurata pulizia e igienizzazione, le collezioni di sanitari ImportForMe possono rispondere ad ogni richiesta e consentono di dare vita ad un ambiente bagno personalizzato e unico.

Il bagno è da considerarsi un locale di primaria importanza in un qualsiasi contesto abitativo, considerando che si tratta di un ambiente dedicato al relax e al benessere, accogliente, confortevole ed esteticamente in sintonia con il proprio modo di essere e con lo stile della casa. La scelta dei sanitari filo muro è ideale in qualsiasi ambiente e permette di realizzare qualsiasi progetto, dal rifacimento del bagno di un appartamento, alla realizzazione di un piccolo bagno in mansarda o accanto alla camera da letto.