Le parole dell'attrice

Dopo Claudia Gerini e Povia, anche Eleonora Brigliadori ha espresso le sue posizioni contrarie al vaccino.

L’attrice, 61 anni, ha affermato: «Fermate le vaccinazioni e i tamponi! Togliete le mascherine per non far impazzire la gente, che deve tornare a pensare liberamente!».

E ancora: «E se qualcuno ancora pensa che il vaccino o la mascherina possa ridargli la libertà perduta che ci è stata sottratta, allora agisce inconsciamente per la propria autodistruzione».

Per la Brigliadori la pandemia non sarebbe altro che un complotto: «Siamo in presenza di interessi economici e finanziari globali, che falsificano numeri e statistiche. Ma quando si provocano tanti cortocircuiti, alla fine c’è il rischio che qualcosa per paradosso torni dritto. E allora, tutto finirà in cenere… Se si vive nella verità e ci si informa, tanti conti non tornano, né dal punto di vista scientifico, né dal punto di vista legale. Il genoma va perfezionato, non distrutto con il vaccino. Spero che la gente, almeno in Italia che è l’organo ipofisario dell’Europa, torni a vedere la luce del faro e della verità, magari anche dal punto di vista di una resilienza spirituale. Il resto è formato solo dainsane fanfaluche».