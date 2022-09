Dal Viminale

Secondo quanto si apprende dal Viminale, l’affluenza alle urne, alle 12, per il rinnovo della Camera dei Deputati è al 19,19%.

Si tratta, però, di un dato parziale perché le rilevazioni si riferiscono a 7.897 comuni su 7.904.

Il prossimo dato si avrà alle 19, mentre per il Senato è previsto soltanto il dato finale, alle 23.

Alle scorse elezioni politiche, nel 2018, alla stessa ora di domenica aveva votato il 19,48% degli aventi diritto.

In Sicilia (dove si vota anche per l’elezione del presidente della Regione e della composizione dell’Assemblea Regionale Siciliana), l’affluenza è del 14,77% contro il 14,23% delle precedenti consultazioni allo stesso orario: dato parziale con 385 sezioni su 391.

In linea generale, oltre alla Sicilia, l’affluenza è aumentata in queste Regioni: Emilia – Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Toscana. In tutte le altre è diminuita: in Molise ha avuto un crollo dal 17,89% al 13%.