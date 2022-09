Sconfitto Vittorio Sgarbi

Pierferdinando Casini si appresta a partecipare all’11ª legislatura consecutiva da parlamentare.

Secondo i dati elaborati da Quorum-Youtrend per Sky Tg24, ha vinto il collegio senatoriale di Bologna, dove era candidato per il centrosinistra, e dove era in sfida con Vittorio Sgarbi del centrodestra.

Lo sfidante a Quarta Repubblica, ha commentato: “Sono partito avanti di cinque punti, ma sono sotto e quindi mi rassegno ad essere stato sconfitto. Il Senato avrà Casini di nuovo che è il risultato più alto che può fare il PD con un rappresentante” che viene “dalla Democrazia Cristiana e dall’Udc” ha aggiunto.

Casini fu eletto a Montecitorio a soli 27 anni. Tra i suoi maestri nei primi anni romani ci fu Arnaldo Forlani, di cui diventò uno dei più stretti collaboratori per poi approdare nel 1989 alla direzione nazionale della Democrazia cristiana: “È partito tutto da qui”: si era commosso ieri arrivando alle sue ex scuole elementari nel quartiere Savena di Bologna per votare insieme alla madre.

Casini è stato anche uno dei nomi papabili nella ultima corsa alla presidenza della Repubblica.