Le parole del leader del M5S

Presentazione del programma del MoVimento 5 Stelle all’Auditorium della Conciliazione a Roma, in vista del voto del 25 settembre.

Naturalmente presente Giuseppe Conte che ha sottolineato: “Avete notato che si respira già aria di larghe intese? La candidata più avanti dosa bene le uscite, e fa bene visto una classe dirigente che la farebbe perdere se parlasse… comunque lo diciamo forte e chiaro: noi non ci saremo”.

Conte ha poi detto: “Vi do una chicca. La prossima settimana il governo nel silenzio generale porterà nella competente commissione alla Camera dei decreti per 10 miliardi di maggiori investimenti militari, questo governo che non vuole far approvare un emendamento per sbloccare la cessione dei crediti del superbonus, con la complicità di tutte le forze politiche, trova negli ultimi istanti di vita istituzionale il tempo per far approvare 10 miliardi di investimenti militari. Troveranno il M5S a bloccare questa strada”.

Parlando sempre del Governo Draghi, Conte ha affermato: ” Questo governo dei migliori aveva tutte le carte in regola, cv, competenze, conoscenze, entrature negli ambienti finanziari, ma se non lavori per il tuo popolo con coraggio e determinazione non vai da nessuna parte, abbracci la logica dello stesso e la tecnica del rinvio, come è successo adesso”.

Conte ha aggiunto: “Gli altri partiti, da Meloni a Salvini, sono divisi su tutto. L’unica cosa su cui marciano uniti è la guerra ai poveri: loro che guadagnano 500 euro al giorno se la prendono con chi prende cinquecento euro di aiuti dallo stato al mese”.

Infine, un riferimento a quanto fatto, secondo Conte, dal M5S nel corso degli anni: “Abbiamo cercato di mettere ordine, contrastato i privilegi, mettendo un freno a queste ingiustizie, contrastando i vitalizi, dobbiamo fare ancora tanto. Siamo una forza non condizionabile, scomoda, attaccata costantemente e quotidianamente. Credo non sia mai successo a una forza politica di essere cosiì contrastata sui media e nel dibattito pubblico”.