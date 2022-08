Le parole del leader di Impegno Civico

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, leader di Impegno Civico, intervenuto a Radio Capital, ha affermato: “Berlusconi voleva fare il presidente della Repubblica e non è riuscito a farlo, ora vuole approvare il presidenzialismo per fare cadere Mattarella. Credo che il capo dello Stato dobbiamo tenercelo ben stretto; anche quando ci sono forze politiche che non la pensano come lui avere un garante è importante per la democrazia”.

E ancora: “Berlusconi ha detto una cosa inquietante, lui che vuole fare il presidente del Senato non è una bella cosa. La destra è sempre più estremista. Adesso si candida a governare il Paese con Berlusconi, Salvini e Meloni non credo sia una bella cosa”.

Di Maio ha spiegato: “Dove sarò candidato nei prossimi giorni sarà tutto chiaro”.

A proposito dell’alleanza con il Partito Democratico, dopo le famose parole dell’ex del MoVimento 5 Stelle sul partito di Bibbiano, Di Maio ha detto. “In questi anni abbiamo fatto un percorso con il PD, non un’alleanza, e abbiamo cercato di fare del nostro meglio e siamo stati dalla parte di coloro che cercavano di garantire la stabilità del Paese”. L’importante, per Di Maio, “è salvare il Paese dalla destra”.