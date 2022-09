Le parole del presidente della Camera

Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, in conferenza stampa, ha commentato l’esito delle elezioni.

Fico, non candidato dal MoVimento 5 Stelle per il tetto dei due mandati, ha affermato: “Molti pensavano che la storia stesse finendo, ma molti non hanno valutato che quando una storia finisce ne può cominciare un’altra. Siamo soddisfatti del risultato in Campania e nazionale, ma allo stesso tempo siamo preoccupati perché con una maggioranza di destra ci sono principi e politiche e valori che non ci rappresentano. Su quel terreno politico ci scontreremo”.

Fico ha aggiunto: “Abbiamo fatto un risultato eccezionale a Napoli e provincia, in Campania e nel Sud. Sono convinto che abbiamo effettuato una rimonta importante in un momento in cui il vento sembrava contrario al M5S”.

E ancora: “Era una sensazione trasferita da tanti, anche esterni al Movimento, anche i media, che sembrava voler relegare il M5S in un angolo o liquidare questa partita come se fosse già finita per il M5S. A questo racconto non ci ho mai creduto perché io e noi siamo in parlamento ma allo stesso tempo viviamo il territorio di Napoli e della Campania e ho sempre sentito che c’era affezione vera al M5S. Questo risultato consolida un voto importante al Movimento sul territorio”.

“Siamo molto contenti e soddisfatti del voto M5S a Napoli, in Campania e al Sud – ha concluso Fico – he è stato frutto del lavoro di squadra e collettivo di persone che non si sono mai arrese. Hanno creduto fino in fondo ad un progetto e non hanno abbandonato la barca quando il mare era in tempesta. Può essere un insegnamento a tanti. Non diamo lezioni ma comprendiamo insieme come si può avere una buona navigazione. Napoli ha sentito di essere difesa fino in fondo dal M5S”.