Le parole del segretario Enrico Letta

Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, presentando l’accordo elettorale con Sinistra Italiana e Verdi, ha affermato: “A destra ha vinto Meloni e Salvini e Berlusconi si sono arresi. Nel nostro campo non è così”.

“Il perimetro che stiamo costruendo – ha aggiunto Letta – è complesso, io non mi nascondo dietro un dito, complesso perché riteniamo che sia importante dire la verità agli italiani. Al contrario di quello che sta facendo la destra, senza fare differenze tra chi sta all’opposizione e chi sta nella maggioranza del governo Draghi. Per questo abbiamo centrato questo accordo elettorale sulla grande questione dell’emergenza democratica e di difesa della costituzione”.

Il segretario del PD ha spiegato: “Abbiamo siglato un patto elettorale con Azione e +Europa martedì scorso, con forze politiche che hanno sostenuto il governo Draghi. Abbiamo intenzione di continuare quella intesa che riteniamo fondamentale e decisiva per il futuro del nostro Paese”. Letta ha sottolineato che “se fossimo divisi la destra potrebbe avere un successo talmente ampio, del 40% o 50%, da avere tutto, per via della separazione degli altri”.

In questa coalizione, però, non c’è spazio per il MoVimento 5 Stelle. L’ex premier ha spiegato che si tratta di una “scelta di coerenza fatta fin dall’inizio”. Perché la decisione “di fare cadere il governo ha portato al fatto che siamo quasi obbligati” a lavorare a difesa della Costituzione. Infine, ha sottolineato Letta che l’accordo elettorale non è un accordo di governo.