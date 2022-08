Le parole dell'ex segretario del PD

Luca Zingaretti, presidente della Regione Lazio, ex segretario del Partito Democratico, intervenuto a Radio 24, ha affermato: “Penso che l’impossibilità in questo contesto di andare con il Movimento 5 Stelle, per un elemento di credibilità, c’è”.

“Ma allo stesso modo dobbiamo criticare chi in questi anni ha usato solo i picconi contro un’alleanza mentre stava al governo – ha aggiunto Zingaretti – Quindi, paghiamo un errore ma anche questo atteggiamento molto sbagliato”.

“A livello nazionale – ha proseguito Zingaretti – c’è una dinamica che ormai credo sia disegnata negli indirizzi di queste ore. L’Importante è dare una lettura corretta di quello che è avvenuto. Lì dove si governa sulla base di programmi, dei progetti e delle scelte di governo, non bisogna rimettere in discussione tutto”.

L’alleanza con l’M5S “non c’è solo nel Lazio. Qui, abbiamo un’alleanza anche con Calenda e Italia Viva e i 5 Stelle: sta andando avanti perché abbiamo dimostrato di portacela fare. Dove si governa bene si continui a governare e bene”.

Infine, rivolgendosi a Carlo Calenda, leader di Azione: “la sua ambizione a è rappresentare in questo Paese almeno una parte di ceti produttivi e moderati ma per le condizioni delle imprese niente è peggiore di una vittoria delle destre italiane, che hanno dentro i no euro, alleati di Orban contro l’Europa, coloro che hanno mandato a casa Draghi e che nella campagna contro il Covid abbiamo visto quale atteggiamento hanno avuto su tanti provvedimenti”.