Com'è andato il voto nel capoluogo piemontese

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si è votato a Torino per scegliere il nuovo sindaco del capoluogo piemontese e per il rinnovo delConsiglio Comunale. Alla luce del dato del primo turno, non avendo nessuno dei candidati raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, sarà necessario il secondo turno – il ballottaggio – che si svolgerà domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Sarà eletto sindaco chi otterrà anche un solo voto in più dell’avversario. A sfidarsi saranno Paolo Damilano del centrodestra e Stefano Lo Russo del centrosinistra.

I DATI (sezioni 233 su 919)

Stefano Lo Russo (Partito Democratico, Lista Civica Lo Russo Sindaco, Moderati, Torino domani, Articolo Uno – Partito Socialista Italiano – Sinistra Ecologista): 42,49% .

(Partito Democratico, Lista Civica Lo Russo Sindaco, Moderati, Torino domani, Articolo Uno – Partito Socialista Italiano – Sinistra Ecologista): . Paolo Damilano (Torino Bellissima, Forza Italia, Unione di Centro, Unione Pensionati, Il Popolo della Famiglia, Lega Salvini Piemonte, Fratelli d’Italia, Progresso Torino, Sì Lavoro Sì Tav, Rinascimento Sgarbi): 39,61% .

(Torino Bellissima, Forza Italia, Unione di Centro, Unione Pensionati, Il Popolo della Famiglia, Lega Salvini Piemonte, Fratelli d’Italia, Progresso Torino, Sì Lavoro Sì Tav, Rinascimento Sgarbi): . Valentina Sganga (MoVimento 5 Stelle): 9,96% .

(MoVimento 5 Stelle): . Angelo D’Orsi (Sinistra Anticapitalista – Rifondazione Comunista- Democrazia Autonoma – PCI – Potere al Popolo!): 2,32% .