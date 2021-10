Com'è andato il ballottaggio nella Capitale e i commenti dei due candidati

È ufficiale. Il nuovo sindaco di Roma è Roberto Gualtieri del centrosinistra che ha ottenuto il 60,2% dei consensi (563.352 voti) al ballottaggio con Enrico Michetti, candidato del centrodestra, che ha ottenuto il 39,8% (374.577 voti).

Roberto Gualtieri era sostenuto al primo turno da Partito Democratico, Lista Civica Gualtieri Sindaco, Sinistra Civica Ecologista, Roma Futura, Demos Democrazia Solidale, Europa Verde, Partito Socialista Italiano (PSI). Al secondo turno, inoltre, c’è stato l’esplicito appoggio di Carlo Calenda che, al primo, ha ottenuto il 19,8%.

Enrico Michetti, invece, era sostenuto al primo turno da Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Forza Italia, Unione di Centro, Lista Civica Michelli Sindaco, Rinascimento Sgarbi Michetti Sindaco Cambiamo Roma, Partito Liberale Europeo.

ROBERTO GUALTIERI

”Una coalizione straordinaria” e questa ”unità la coltiveremo perché sarà la nostra forza. Uniti si vince e si cambia città”. Lo ha detto il neo sindaco di Roma alla festa per la vittoria a piazza Santi Apostoli.

E ancora: “Unire il centrosinistra è possibile, si vince a Roma e si può vincere anche quando ci sarà la sfida nazionale perché il paese non deve tornare in mano alla destra. […] Voglio ringraziare Zingaretti per il sostegno che mi ha dato […]. Abbiamo vinto, è stata una bellissima vittoria, unitaria e insieme ci mettiamo a lavorare”.

ENRICO MICHETTI

“Faccio gli auguri al sindaco, perché Roma è la cosa più importante, credo che abbiamo dato il massimo e in queste condizioni abbiamo fatto ciò che si poteva”. Così Enrico Michetti in una conferenza al suo comitato elettorale.

“Ringrazio chi mi ha votato e i partiti che mi hanno sostenuto: spero che in futuro il clima si più sereno, volto alla buona amministrazione con al centro i programmi per la città e non vicende di carattere nazionale che possono influenzare il voto”, ha proseguito.