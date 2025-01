Si attende la nomina del successore

L’ambasciatrice Elisabetta Belloni ha ufficializzato le sue dimissioni dalla guida del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis), incarico che ha ricoperto dal maggio 2021. Nominata durante il Governo Draghi, è stata la prima donna a ricoprire un ruolo di tale rilievo nell’intelligence italiana. La stessa Belloni ha confermato la notizia, annunciando che le dimissioni avranno luogo il prossimo 15 gennaio, sottolineando che non lascia per altri incarichi.

Una carriera al servizio del Paese

Nata a Roma il 1° settembre 1958, Belloni si è laureata in Scienze Politiche alla Luiss nel 1982 e ha iniziato la carriera diplomatica tre anni dopo. Ha ricoperto incarichi strategici presso ambasciate e rappresentanze permanenti in sedi cruciali come Vienna e Bratislava.

Dal 2004 al 2008 ha diretto l’Unità di crisi della Farnesina, coordinando interventi di emergenza per cittadini italiani all’estero. Nel 2016 è stata nominata segretaria generale del Ministero degli Affari Esteri, prima donna a ricoprire questa posizione, succedendo all’ambasciatore Michele Valensise. Tra i riconoscimenti ricevuti, spicca la prestigiosa Legion d’Onore francese.

Le dimissioni e le speculazioni su Bruxelles

Secondo alcune indiscrezioni, però, Belloni potrebbe essere destinata a un incarico di rilievo presso la Commissione Europea, al fianco della presidente Ursula von der Leyen. Tuttavia, come accennato poco su, l’ambasciatrice ha smentito categoricamente tali voci, ribadendo che la sua decisione non è legata ad altre opportunità professionali.

Il successore non è stato ancora annunciato.

Un profilo bipartisan e apprezzato a livello internazionale

Figura apprezzata trasversalmente dal mondo politico, Belloni è stata persino proposta come possibile successore di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica nel 2022. La sua lunga carriera e il rigore con cui ha svolto ogni incarico le hanno garantito stima e rispetto sia in Italia sia all’estero.

La stessa Belloni ha ricordato l’importanza degli insegnamenti ricevuti durante gli anni di studio presso il Liceo Massimo di Roma: “Ci hanno insegnato l’impegno e il rigore che ci accompagnano per tutta la vita”.

Napoli (Azione): legame tra le dimissioni e contratto con Elon Musk?

Le dimissioni di Belloni arrivano in un momento delicato per la sicurezza nazionale. Osvaldo Napoli, esponente di Azione, ha sollevato dubbi sull’eventuale legame tra questa decisione e le recenti polemiche sul presunto contratto tra il Governo italiano e SpaceX di Elon Musk. Napoli ha, infatti, dichiarato: “La presidente Meloni sì è spinta molto più in là delle più pessimistiche previsioni. È il caso che riferisca in Parlamento, e chiarisca alla Nazione, le ragioni per cui la tutela della tanto amata sovranità nazionale dovrebbe essere affidata a un privato cittadino americano dalle cui imprese satellitari dovrebbero dipendere alcuni servizi di telecomunicazioni crittografate e, in particolare, quelle relative alle forze armate. Il contratto da 1,5 miliardi fra lo Stato italiano e la società SpaceX non si capisce da chi è stato deliberato, approvato e autorizzato. Siamo di fronte alla nuova frontiera dell’antieuropeismo, accantonato da Meloni il tempo necessario per spedire Fitto alla Commissione? Il sistema Iris2, sistema pubblico europeo, e dunque sotto il controllo dei governi, può rendere servizi di qualità non inferiore, così assicurano gli esperti del settore. Come si può credere a Bruxelles che l’Italia vuole una difesa europea dopo un atto simile come il contratto con SpaceX? Mi chiedo se esista un legame fra le dimissioni di Elisabetta Belloni, dalla guida del Dis, e la notizia del contratto da 1,5 miliardi di euro con Elon Musk”.