Con un patrimonio stimato di 839 miliardi di dollari, Elon Musk diventa, secondo la classifica Forbes 2026, l’individuo più ricco mai registrato nella storia moderna. L’imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense consolida il primo posto mondiale per il secondo anno consecutivo, grazie alla crescita straordinaria del valore delle sue aziende.
Negli ultimi 12 mesi, la ricchezza di Musk è aumentata di circa 500 miliardi di dollari, un incremento trainato soprattutto dalla rivalutazione delle azioni di Tesla e dalle prospettive di crescita di SpaceX, che punta a una possibile quotazione in Borsa nel 2026.
Con questo patrimonio Musk diventa la prima persona nella storia a superare la soglia degli 800 miliardi di dollari e, secondo le stime citate da Forbes, è considerato il candidato più vicino a diventare il primo triliardario al mondo.
La nuova classifica dei miliardari globali
La classifica annuale dei miliardari pubblicata da Forbes fotografa una crescita record della ricchezza globale.
Nel 2026 il numero di miliardari nel mondo ha raggiunto 3.428 persone, circa 400 in più rispetto all’anno precedente.
Il patrimonio complessivo dei super ricchi ha toccato un nuovo massimo storico pari a 20,1 trilioni di dollari, contro i 16,1 trilioni registrati l’anno precedente.
La crescita delle valutazioni nel settore tecnologico e finanziario continua a essere uno dei principali fattori che alimentano l’espansione della ricchezza dei grandi imprenditori.
Il podio dei più ricchi del pianeta
Dietro Musk si posizionano due figure storiche dell’industria tecnologica.
Al secondo posto compare Larry Page, cofondatore di Google, con un patrimonio stimato in 257 miliardi di dollari.
Al terzo posto c’è Sergey Brin, altro cofondatore del gigante della ricerca online, con 237 miliardi di dollari.
Seguono poi altri protagonisti della rivoluzione digitale.
Il fondatore di Amazon Jeff Bezos occupa la quarta posizione con 224 miliardi di dollari, mentre Mark Zuckerberg, fondatore di Meta e Facebook, si colloca al quinto posto con 222 miliardi.
Subito dietro figurano alcuni dei nomi più influenti dell’economia mondiale:
- Larry Ellison (Oracle) con 190 miliardi di dollari
- Bernard Arnault e famiglia (LVMH) con 171 miliardi
- Jensen Huang (Nvidia) con 154 miliardi
- Warren Buffett (Berkshire Hathaway) con 149 miliardi
- Amancio Ortega (Inditex – Zara) con 148 miliardi
Secondo Forbes, otto delle prime dieci posizioni sono occupate da imprenditori statunitensi.
Gli italiani più ricchi nella classifica mondiale
Per trovare il primo italiano nella graduatoria globale bisogna scendere fino alla 22ª posizione, occupata da Giancarlo Devasini.
Il direttore finanziario e principale azionista dell’emittente di stablecoin Tether possiede un patrimonio stimato in 89,3 miliardi di dollari.
Tra gli altri italiani presenti nelle prime cinquanta posizioni figurano:
- Giovanni Ferrero, presidente del gruppo dolciario Ferrero, al 41° posto con 48,8 miliardi di dollari;
- Andrea Pignataro, fondatore e amministratore delegato di ION Group, al 46° posto con 42,6 miliardi;
- Paolo Ardoino, altro fondatore di Tether, al 53° posto con 38 miliardi
La presenza italiana nella classifica globale riflette soprattutto il peso di alcuni gruppi industriali storici e di aziende attive nella tecnologia finanziaria.
Anche il patrimonio di Donald Trump cresce
La classifica di Forbes include anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si colloca al 645° posto mondiale.
Secondo le stime riportate nella graduatoria, il suo patrimonio è cresciuto del 27%, raggiungendo 6,5 miliardi di dollari.
L’aumento è legato in particolare alle operazioni legate al settore delle criptovalute.
FAQ
Chi è la persona più ricca del mondo nel 2026?
Secondo Forbes è Elon Musk con un patrimonio stimato di 839 miliardi di dollari.
Quanto è cresciuta la ricchezza di Musk nell’ultimo anno?
Circa 500 miliardi di dollari, trainati dalle valutazioni di Tesla e SpaceX.
Quanti miliardari ci sono nel mondo nel 2026?
Secondo Forbes sono 3.428, circa 400 in più rispetto all’anno precedente.
Chi è il primo italiano nella classifica mondiale?
Giancarlo Devasini, al 22° posto con un patrimonio di 89,3 miliardi di dollari.
