Cosa sta succedendo

La Protezione civile greca ha ordinato oggi l’evacuazione di diverse località alla periferia nordorientale di Atene, minacciate da un violento incendio boschivo che ha continuato a espandersi sin dalla sua scoperta ieri.

L’incendio, alimentato da venti forti e temperature estreme, ha costretto migliaia di persone a lasciare le proprie case, con le autorità che hanno proceduto alla comunicazione degli ordini di evacuazione attraverso SMS. La situazione è critica in diverse zone tra cui Palia e Nea Penteli, Drafi, Dioni, Damarasi Rafina, Dau, Agios Spyridonas, e Anatoli.

La storica città di Maratona sotto minaccia

Già ieri sera, le autorità avevano disposto l’evacuazione della storica città di Maratona, situata a circa 40 km a nord della capitale greca. Le fiamme, alimentate da venti che hanno raggiunto velocità preoccupanti durante la notte, hanno continuato a propagarsi, avvicinandosi pericolosamente agli insediamenti umani. Le evacuazioni sono proseguite durante la notte e nelle prime ore del mattino, con almeno cinque città evacuate e altre otto località già sgomberate il giorno precedente.

Ospedali evacuati e danni materiali

La situazione è particolarmente grave anche per quanto riguarda le strutture sanitarie della regione. Due ospedali, uno pediatrico e uno militare, situati nella città di Penteli, sono stati evacuati nella mattinata odierna per precauzione, con i pazienti trasferiti in altre strutture mediche della zona. Diverse abitazioni sono state completamente distrutte dalle fiamme, lasciando molte famiglie senza un tetto.

Risposta massiccia dei vigili del fuoco

Circa 510 vigili del fuoco, supportati da 152 veicoli e 29 aerei, sono stati dispiegati sul campo per tentare di domare le fiamme. Secondo il portavoce dei Vigili del fuoco, Vassilis Vathrakogiannis, la situazione è resa ancor più difficile dalla persistenza dei venti forti, che non mostrano segni di diminuire e si prevede possano addirittura intensificarsi nel corso della giornata. I vigili del fuoco sono riusciti a salvare diverse persone intrappolate nella città di Varnavas, evacuandole con un convoglio di 20-25 veicoli.

Allerta per condizioni meteorologiche estreme

Il fumo proveniente dagli incendi ha ormai coperto parte di Atene, aumentando il livello di allerta per condizioni meteorologiche estreme che potrebbero persistere per il resto della settimana. Da sabato pomeriggio, in tutta la Grecia sono scoppiati circa quaranta incendi, sette dei quali ancora attivi e sotto controllo. Le autorità locali e nazionali continuano a monitorare attentamente la situazione, preparandosi per eventuali nuove emergenze.