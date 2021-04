si esibiranno in due date live, prodotte da VivoConcerti

Emis Killa e Jake La Furia le date del tour l’Apocalisse sono spostate a novembre 2021

In seguito alle ultime disposizioni governative in contrasto al Covid-19 e al perdurare dello Stato d’Emergenza dovuto alla situazione pandemica che sta interessando l’Italia e il resto del mondo, le date evento di “EMIS KILLA & JAKE LA FURIA: L’APOCALISSE”, previste nel mese di maggio 2021, vengono posticipate a novembre 2021. I biglietti già acquistati in precedenza restano validi per le nuove date.

Emis Killa e Jake La Furia, le date del tour si spostano in autunno

Emis Killa e Jake La Furia si esibiranno in due date live, prodotte da Vivo Concerti, sull’onda del successo ottenuto con il loro primo disco insieme, “17”, certificato disco di platino, e del repack “17 – Dark Edition” che ha debuttato #1 nella classifica FIMI/Gfk degli album più venduti. I due rapper calcheranno il palcoscenico insieme a Milano, sabato 6 novembre 2021, al Fabrique e a Roma, venerdì 12 novembre, all’Atlantico.

In occasione delle due date live, Emis Killa e Jake La Furia porteranno sul palco i brani contenuti nell’album di inediti “17” e nel repack “17 – Dark Edition”, come il singolo che ha anticipato l’intero progetto, “Malandrino”, oltre ad alcune delle canzoni più apprezzate dei due artisti e alle fruttuose collaborazioni reciproche in tracce di successo come “Di tutti i colori”, “Non è facile”, “Fuoco e Benzina” e molti altri. In “17 – Dark Edition”, oltre alle 17 tracce già presenti nell’album “17”, sono presenti cinque brani inediti con i featuring di Geolier, Ernia e Rkomi, e due remix che vedono la partecipazione di Speranza e Not Good & Inamos.

Dopo oltre 15 anni di carriera alle spalle che hanno segnato la storia dell’hip hop italiano, con “17” Emis Killa e Jake La Furia, legati da uno stretto e sincero rapporto di amicizia, si sono uniti in un progetto discografico volto a celebrare la scuola che ha reso il rap il genere più ascoltato e di successo in Italia oggi, fondendo le tecniche, lo stile e il flow di entrambi.

Emis Killa e Jake La Furia, dettaglii delle nuove date:

Venerdì 21 maggio 2021

Sabato 6 novembre 2021 – NUOVA DATA

Milano @ Fabrique

Orari:

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00

Prezzo biglietto: Posto Unico – € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Sabato 29 maggio 2021

Venerdì 12 novembre 2021 – NUOVA DATA

Roma @ Atlantico

Orari:

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00

Prezzo biglietto: Posto Unico – € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita