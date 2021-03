11 anni dopo la sua fortunata avventura ad Amici.

Era il 29 marzo 2010 quando una 25enne Emma Marrone vinceva il programma Amici di Maria De Filippi.

vinceva il programma Amici di Maria De Filippi. Oggi, undici anni dopo quella data, la cantante celebra quel giorno e in un post su Instagram ringrazia i suoi genitori.

Emma Marrone su Instagram ringrazia i Genitori

“Vi dedico tutto. Per l’amore che ho sempre ricevuto. Per tutte le cose che mi avete insegnato. Perché siete le mie radici e il mio cielo. Per i vostri occhi pieni di orgoglio”, scrive Emma a corredo di una foto in cui mamma e papà assistono a un suo concerto.

E continua: “Perché tutte le volte che sono caduta, mi avete detto “adesso rialzati”. Perché se oggi sono qui e sono quello che sono lo devo anche a voi. Perché prima di essere la Emma di tutti, sono la vostra Chicca”. “Vi dedico 11 anni di successi e anche di dolore e sacrifici. Vi dedico ciò che è la mia vita. Grazie mamma! Grazie Papà!“, conclude la cantante.