A Marghera (Venezia)

A Marghera, località del comune di Venezia, c’è stata un’esplosione alla 3V Sigma Spa, un impianto chimico. Dalle prime indiscrezioni pare che sia scoppiato un serbatoio nell’impianto dell’acetone. I residenti della zona sono stati invitati a restare chiusi in casa a causa della possibile dispersione di sostanze chimiche nell’aria. Ci sarebbero due feriti, uno dei quali sarebbe in gravi condizioni.

Per via dell’incendio, si è alzata un’alta colonna di fumo nero che è visibile sia dalla terraferma che dalla laguna. Sul posto sono intervenute 8 squadre dei Vigili del fuoco con il nucleo NBCR (Nucleare, Biologichico, Chimico e Radiologico).

Su Twitter il Comune di Venezia ha fatto sapere che «il vento spira in direzione centro storico. L’Amministrazione comunale invita ‘i residenti nel territorio comunale e nei Comuni limitrofi di restare al chiuso e chiudere le finestre. La centrale operativa della Polizia locale informa che, in base al Piano per le industrie a rischio di incidente rilevante, tutti i residenti nella Municipalità di Marghera devono restare in casa o in luogo chiuso e tenere chiuse porte e finestre».

Sospesa anche la circolazione ferroviaria.

Gianpaolo Bottacin, assessore alla Protezione Civile della Regione Veneto ha affermato: «Il primo ferito è stato trasportato a Verona, il secondo trasferito da Dolo al Centro grandi ustionati di Padova. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Venezia, Vicenza, Padova e Treviso, in questo momento l’area è circoscritta ma è difficile pensare ad uno spegnimento rapido in tempi brevi, quindi non è possibile escludere nuove esplosioni». Al momento, «non si ha la contezza precisa di cosa sia bruciato».

