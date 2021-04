con Aiello, Britti, Carl Brave, Gazzelle, Levante e Pinguini Tattici Nucleari

sono sei interviste con alcuni degli artisti più apprezzati e di successo della scena musicale italiana. Gli artisti si racconteranno attraverso le loro canzoni più importanti portando alla luce aneddoti e curiosità.

Da oggi il primo podcast di Nicolò De Devitiis “Questa spacca”

Da oggi è disponibile online su tutte le piattaforme digitali, il primo episodio del podcast di Nicolò De Devitiis “Questa spacca”, prodotto da Dopcast, con protagonisti i Pinguini Tattici Nucleari e il loro brano “Ringo Starr”.

con alcuni degli artisti più apprezzati e di successo della scena musicale italiana: Aiello, Alex Britti, Carl Brave, Gazzelle, Levante e Pinguini Tattici Nucleari si racconteranno attraverso le loro canzoni più importanti portando alla luce aneddoti e curiosità.

«I protagonisti che ho voluto con me per la prima stagione del mio podcast sono “amici” – racconta Nicolò De Devitiis – Sono artisti che ho scelto sempre pensando a generi e periodi musicali diversi. Ho scelto di iniziare proprio con i Pinguini Tattici Nucleari perchè raccontando lo scorso dicembre la mia idea di podcast a Riccardo Zanotti, la sua risposta è stata “è una bomba, spacca!” e da qua ho scelto il titolo “Questa spacca!”. Il cuore di questo podcast è raccontare non la hit più famosa dell’artista, ma quella che gli ha cambiato la carriera e il momento esatto in cui hanno pensato “Questa spacca!”».

Ogni canzone, infatti, segue lo stesso percorso: viene pensata dall’artista, composta, registrata e pubblicata. A quel punto, le strade si dividono. La maggior parte dei brani rimane semplicemente una canzone, ma alcuni diventano delle hit indimenticabili. Nel suo primo podcast, Nicolò De Devitiis indaga su quel momento magico in cui un artista e il suo gruppo di lavoro capiscono che un pezzo sta per diventare qualcosa di speciale, quel momento in cui hanno pronunciato la fatidica frase: “Questa spacca!”.

QUESTA SPACCA è una produzione DOPCAST

DOPCAST

Dopcast è il nuovo produttore di podcast e vodcast nato dalla sinergia tra Sony Music Italia e MNcomm. Con una linea editoriale che pone al centro il Talent, Dopcast produce e distribuisce contenuti originali che spaziano dalla musica al costume, dalla tv al fitness, dal food al crime fino al lifestyle. La distribuzione dei contenuti audio raggiunge i principali canali digitali di distribuzione di podcast: Apple, Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox, Overcast, Pocket Casts, Podcast Addict, Stitcher. Alcuni progetti editoriali integrano la versione podcast con quella video dei vodcast, veicolata attraverso le properties social e youtube degli artisti coinvolti, oltre che delle properties di Dopcast.