Sanremo 2021: ecco l'esibizione di Aiello con "Ora"

IL VIDEO UFFICIALE ESCE IL 12 MARZO IL NUOVO ALBUM “MERIDIONALE”

Aiello per la prima volta sul Palco del Teatro Ariston

per la prima volta sul Palco del Teatro Ariston Ora e’ il suo nuovo singolo che da domani sarà disponibile in radio e in digitale

AIELLO, in gara al 71° Festival di Sanremo

nella categoria CAMPIONI, ha presentato questa sera per la prima volta sul palco del Teatro Ariston, diretto da Iacopo BRAIL Sinigaglia, il suo nuovo singolo “ORA”, che da domani sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, in rotazione radiofonica e visibile, in formato videoclip ufficiale, su YouTube.





“ORA”, prodotto da BRAIL e MACE, è un brano che nasce dalla contaminazione di generi: urban, classic e pop. È la storia di un ragazzo che senza filtri dichiara di esser stato uno stronzo, di aver fatto una rinuncia, un suicidio d’amore, e nel mentre ricorda un sesso speciale, liberatorio, tossico, curativo, sicuramente non dimenticato, che ha definito IBUPROFENE.

Nel video ufficiale, diretto da Giulio Rosati, che sarà online a partire da domani, AIELLO continua a raccontarsi in modo molto personale ed empatico. La stesura del soggetto è un lavoro a 4 mani tra il cantautore ed il regista. Nel videoclip, AIELLO ritorna in quella casa e seduto sul letto ripercorre con la memoria i ricordi. I flashback del passato si alternano alle stanze di casa che poi sono stanze della mente. C’è il sesso ibuprofene e il fuoco dove prova a incenerire le notti non dimenticate, i ricordi, poi il mare, sempre liberatorio, confidente, un punto di riferimento, il luogo della resa.

Il nuovo Album “Meridionale”

che contiene la canzone presentata durante la kermesse sanremese, è il nuovo progetto discografico di AIELLO, già disponibile in presave e preorder e in uscita venerdì 12 marzo su tutte le piattaforme digitali e in formato CD. Nel nuovo disco, AIELLO racconta le proprie radici attraverso un linguaggio nuovo, frutto di una ricerca in continua evoluzione, la cui parola chiave è contaminazione di suoni e generi. Lo stile dell’artista è un’esplorazione instancabile e appassionata e “MERIDIONALE” è il suo tentativo sincero di definire ancora una volta il pop alla propria maniera.

AIELLO ha da poco annunciato lo spostamento del club tour all’autunno 2021, aggiungendo nuove date all’ “AIELLO LIVE – Meridionale Tour”, prodotto da Vivo Concerti. In seguito al rinvio della tournée causato dell’emergenza sanitaria in corso, l’artista è pronto per tornare a esibirsi nei palchi di tutta Italia raddoppiando le date, già sold out, di Roma e Napoli. Durante i live, presenterà le canzoni contenute nel nuovo album “MERIDIONALE” e i singoli che lo hanno anticipato, “VIENIMI (a ballare)” (disco di platino) e “CHE CANZONE SIAMO”. Non mancheranno poi i suoi successi più acclamati, come “ARSENICO” (disco di platino) e “LA MIA ULTIMA STORIA” (disco d’oro).