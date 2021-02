Aiello debutta al Festival di Sanremo con "Ora"

Aiello farà il suo esordio al Festival di Sanremo 2021

Il brano che porta alla Kermesse è Ora , di cui ha scritto il testo e la musica.

, di cui ha scritto il testo e la musica. Aiello è uno degli artisti emergenti sulla scena canora già da alcuni anni, avendo all’attivo diversi successi musicali

“Ora” il brano in gara al Festival di Sanremo

Nonostante la pandemia, nonostante il distanziamento sociale o peggio quello affettivo, nonostante gli ultimi dodici mesi che hanno stravolto le nostre vite e che sembrano interessare poco o niente gli artisti, Quest’anno al Festival di saremo si parla di Amore. Amore, Quello perso ma mai dimenticato di Aiello nella sua canzone “ORA”

«Quando ho saputo che sarei stato qui a Sanremo, mi vergogno un po’ a dirlo, però ho pianto un po’. Era forse uno scarico di adrenalina, la voglia di ricominciare, la voglia di far festa e di far sentire la mia musica» ci ha confessato durante lo shooting della nostra copertina. Come tanti, si aspetta dal festival di quest’anno una rinascita «Io ne ho bisogno, credo che ne abbiamo bisogno un po’ tutti, ed è per me un’occasione importantissima per far conoscere la mia musica a un pubblico molto grande».

AIELLO ORA SIGNIFICATO

“La mia canzone si chiama Ora e parla di quando non riusciamo a superare una storia passata che ci ha fatto male. Chi viene dopo si prende la parte peggiore di noi, che sembra quella peggiore, ma non lo è… Facciamo la figura degli strxxxi, ma non lo siamo. Le sonorità di Ora sono un mix di generi. La contaminazione è quello che più mi diverte nel fare musica. Si tratta di un pop contemporaneo nel quale convivono Pop, cantautorato, suoni più street e urban.”

Aiello racconta la storia di un’amore finito

che torna alla mente nelle foto di lei con la sua nuova famiglia: “Dovevi portarci me” urla il cantante calabrese. Una voce soul, mahmoodiana, come si è spesso detto, il brano è un pop radiofonico, meno tormentone ma molto contemporaneo.

I successi di Aiello

Il suo cammino parte proprio da Sanremo, dove nel 2010 partecipa alle selezioni “Nuovi proposte” per il Festival dell’anno successivo, quello del 2011, condotto da Gianni Morandi, con Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo, ma non riesce a qualificarsi tra i finalisti.

Il successo di Aiello arriva con la pubblicazione di Ex Voto nel settembre 2019, dopo che già erano usciti Arsenico del 2019 (disco di platino) e La mia ultima storia, certificato disco d’oro. Ultimo, il tormento dell’estate 2020 Vienimi (A ballare), disco d’oro FIMI per le oltre 35.000 copie vendute. In autunno è uscito il suo ultimo singolo Che canzone siamo.