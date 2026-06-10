Aveva 66 anni

Patrizia Caselli è morta a Milano all’età di 66 anni. La notizia della scomparsa dell’attrice, conduttrice televisiva e cantante è stata confermata dalla famiglia e diffusa anche attraverso i suoi profili social. Da tempo combatteva contro una malattia che aveva reso pubblica nel 2024, quando aveva raccontato di essere affetta da un carcinoma polmonare al terzo stadio. Secondo le informazioni rese note dai familiari, il decesso è avvenuto per complicazioni cardiache.

Gli inizi tra pubblicità, cinema e televisioni private

Nata il 13 maggio 1960, Patrizia Incerti Caselli si avvicinò al mondo dello spettacolo negli anni Settanta. I primi passi arrivarono attraverso la pubblicità e il cinema, lavorando con il regista Nanni Loy.

Successivamente approdò nelle televisioni private, tra cui Antennatre e Telealtomilanese, dove iniziò a costruire la propria notorietà come conduttrice. In quel periodo lavorò spesso accanto a Walter Chiari, con il quale condivise anche una lunga relazione sentimentale conclusasi nel 1987.

Nei primi anni Ottanta si dedicò inoltre alla musica, incidendo alcuni 45 giri, e al teatro, recitando insieme allo stesso Walter Chiari, a Ivana Monti e a Domenico Modugno.

Il successo in Rai

L’ingresso nel servizio pubblico arrivò nel 1987 con il varietà estivo di Rai2 “Bella d’estate”, dove tornò a lavorare al fianco di Walter Chiari.

Negli anni successivi partecipò a diversi programmi televisivi, consolidando la propria presenza sul piccolo schermo. Il momento della definitiva consacrazione arrivò però nel 1991, quando divenne la prima conduttrice di “Detto tra noi”, contenitore pomeridiano di cronaca di Rai2 realizzato insieme a Piero Vigorelli.

Caselli guidò il programma per tre edizioni consecutive, fino al 1994. Quell’esperienza rappresentò una tappa importante nella storia della televisione italiana, poiché il format sarebbe successivamente evoluto assumendo il nome di “La vita in diretta”.

Tra i programmi che l’hanno vista protagonista figurano anche “La rete” e “Se fosse…”, mentre nel corso della sua carriera ha affiancato personalità televisive come Luciano Rispoli.

La scelta che cambiò la sua vita

Proprio nel 1994, quando la carriera televisiva sembrava attraversare il momento più brillante, Patrizia Caselli prese una decisione destinata a segnare profondamente il suo percorso personale e professionale.

Interruppe il contratto con la Rai e lasciò il mondo della televisione per trasferirsi ad Hammamet, in Tunisia, accanto a Bettino Craxi, con il quale aveva intrapreso una relazione.

L’ex presidente del Consiglio si era trasferito nel Paese nordafricano durante gli anni segnati dalle inchieste di Mani Pulite. Caselli rimase al suo fianco fino alla morte del leader socialista, avvenuta il 19 gennaio 2000.

Gli ultimi anni

Dopo la scomparsa di Craxi, Patrizia Caselli sposò il medico Alberto Bossi. La coppia adottò un figlio, François, che la conduttrice ha sempre tenuto lontano dall’esposizione mediatica e al quale era particolarmente legata.

Negli ultimi anni era tornata occasionalmente sul piccolo schermo come opinionista in alcuni programmi Mediaset.

Nel 2024 aveva scelto di raccontare pubblicamente la propria malattia, rivelando di essere affetta da un carcinoma polmonare al terzo stadio.

Quando si svolgeranno i funerali

I funerali di Patrizia Caselli si terranno a Milano venerdì 12 giugno alle ore 14.45 nella chiesa di Gesù del Buon Pastore, in via Sebastiano Caboto 2.