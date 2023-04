In provincia di Lucca

A Montecarlo, in provincia di Lucca, in Toscana, c’è stata un’esplosione, con successivo crollo, in un’abitazione.

La deflagrazione è avvenuta in un immobile di via del Marginone. Al 118 la chiamata per i soccorsi è arrivata intorno alle 11.30, con riferimento allo scoppio di una bombola del gas in un’abitazione con conseguente crollo di circa metà dell’edificio.

Sul posto sono intervenuti con il 118 i vigili del fuoco e le forze dell’ordine e la polizia municipale. Allertato anche l’elisoccorso Pegaso.

I vigili del fuoco sono in contatto con una donna che è viva, sotto le macerie.

In totale, al momento, risultano 5 feriti. 4 giudicati lievi: una donna con sospetta frattura del polso e i suoi due figli, di 9 e 12 anni, con solo contusioni o escoriazioni, più una quarta persona con trauma toracico. Il quinto, invece, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale.

Si è appreso, infine, che sono quattro le unità immobiliari andate distrutte nell’esplosione di una vasta porzione dell’immobile, una casa colonica.