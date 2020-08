Il bilancio: 13 feriti

Un incendio ha causato una esplosione in una stazione di servizio a Volgograd, città della Russia di circa 1 milione di abitanti. Il bilanco è di 13 feriti.

Sul web stanno circolando vari filmati che raccontano l’incidente e in molti hanno descritto quanto visto come una «palla di fuoco gigante» che ha dominato il cielo.

Stando a quanto riportato dai media locali, 10 dei 13 feriti sono stati trasferiti in ospedale. Tra di essi anche i vigili del fuoco che erano giunti sul posto per spegnare l’incendio iniziale.

Sebbene non sia stata fornita alcuna spiegazione ufficiale sulle cause dell’incendio, si ritiene che abbia avuto origine in un serbatoio di carburante. L’esplosione conseguente ha fatto tremare le finestre delle case in tutta la città.

Il Ministero per le situazioni di emergenza ha riferito che 60 vigili del fuoco e 19 veicoli sono intervenuti sulla scena dell’inciidente. Fortunatamente, i dipendenti della stazione sono fuggiti a distanza di sicurezza prima che sia la stazione che il camion venissero distrutti nell’esplosione.

Maxim Chertovy, uno dei vigili del fuoco presenti, ha detto: «Sentendo l’onda d’urto, sono caduto a terra. Guardando in alto, ho visto le fiamme salire a diversi metri di altezza».