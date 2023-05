Attiva la difesa aerea ucraina

A Kiev si segnalano esplosioni e incendi. La difesa aerea ucraina si è attivata per respingere gli attacchi russi.

Secondo l’amministrazione militare della città, un drone è stato abbattuto. In varie località, inoltre, si sono udite esplosioni mentre un vasto incendio è scoppiato in un edificio a 4 piani nel distretto di Solomyan.

Vitaly Klitschko, sindaco della capitale, ha affermato: “Esplosioni e incendi nel quartiere Solomyan della capitale. Probabile impatto di detriti di UAV. Tutti i servizi si stanno recando sul posto”.

Inoltre, Serhil Popko, capo dell’amministrazione della città di Kiev, ha affermato su Telegram: “Durante l’ultimo allarme antiaereo, un velivolo senza pilota e’ stato avvistato sopra Kiev. L’obiettivo è stato abbattuto dal personale e dalle risorse della difesa aerea. Non ci sono informazioni su vittime o danni ad alloggi o infrastrutture”.

Un drone, invece, è stato abbattuto dai sistemi di difesa aerea russi vicino all’aeroporto di Belbek a Sebastopoli, in Crimea. Lo ha affermato il governatore della città, Mikhail Razvozhaev, in un messaggio su Telegram. Il governatore ha precisato che non ci sono stati feriti a seguito dell’incidente e che la situazione è sotto controllo.

Casa Bianca: “Gli ucraini hanno tutto per la controffensiva”

“Gli ucraini hanno tutto per la controffensiva e sono pronti”. Così, il l portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby, ricordando che Kiev ha le munizioni, l’artiglieria, la difesa anti aerea, truppe addestrate all’estero.