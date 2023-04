Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri olandese

Secondo quanto riportato da DutchNews, il Consiglio dei Ministri olandese ha approvato la possibilità di effettuare l’eutanasia per i bambini gravemente malati che hanno esaurito le opzioni di cura.

La proposta del ministro della Salute Ernst Kuipers, pubblicata lo scorso anno, prevede l’estensione e la revisione del protocollo, che fino ad ora era valido solo per i neonati, anche per i bambini di età inferiore ai 12 anni che soffrono in modo insopportabile e per i quali le opzioni di cure palliative non sono in grado di alleviare i sintomi.

Secondo il ministero, le linee guida riguarderanno circa 5-10 bambini all’anno. La decisione arriva dopo anni di richieste da parte dei medici olandesi per estendere le norme anche ai bambini di età compresa tra uno e dodici anni.

Kuipers ha dichiarato: Si tratta di una questione particolarmente complessa che riguarda situazioni molto dolorose. Sono lieto che, dopo un’intensa consultazione con tutte le parti coinvolte, abbiamo raggiunto una soluzione che aiuterà questi bambini malati incurabili, i loro genitori e anche i loro medici”.

L’eutanasia sarà possibile solo quando sarà l’unica opzione per porre fine alle sofferenze di un bambino e sarà riservata solo ai casi in cui la morte è inevitabile e prevista a breve termine.