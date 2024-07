Dramma a Fasano (Brindisi)

Una giovane donna di 25 anni è tragicamente deceduta a Fasano, in provincia di Brindisi, in Puglia, dopo una caduta all’interno del vano ascensore di una palazzina situata in via Piave.

La vittima, Clelia Ditano, si trovava al quarto piano e avrebbe richiesto l’ascensore; tuttavia, dopo aver aperto la porta, è precipitata nel vuoto poiché, secondo una prima ricostruzione, la cabina non era risalita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il corpo della giovane.

I carabinieri della compagnia di Fasano sono presenti sul posto per eseguire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. La palazzina in cui si è verificato l’incidente è di proprietà di Arca, l’agenzia regionale per la casa e l’abitare, Nord Salento.