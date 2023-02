Il video

Gianni Morandi e Sangiovanni hanno deciso di duettare sulle note dell’intramontabile hit per festeggiare i 60 anni dalla sua pubblicazione, abbattendo le barriere generazionali che separano la GenZ dagli anni ’60.

È straordinario vedere una delle nuove voci del pop italiano cantare Fatti (ri)mandare dalla mamma a prendere il latte, un brano pubblicato 60 anni fa che continua ad essere tramandato di generazione in generazione. Al momento della pubblicazione di Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte Gianni Morandi aveva poco meno di 20 anni, l’età compiuta 60 anni dopo dal giovane artista vicentino lo scorso 9 gennaio.

Sangiovanni in soli due anni ha ottenuto oltre cinquecento milioni di streaming, trentanove certificazioni tra platino e oro, tra cui l’album d’esordio “Cadere Volare” (Sugar) e oltre centomila presenze ai live da maggio a ottobre 2022.

Accanto al successo in Italia, il progetto è esploso anche in Svizzera e in Spagna, dove la sua “Mariposas” in featuring con la popstar latina Aitana ha ottenuto il triplo disco di platino e il numero uno in radio. Sangiovanni è attualmente impegnato nella scrittura delle nuove canzoni in un percorso di crescita, stimoli ed ulteriori ambizioni che lo porteranno nel 2023 a tornare con nuova musica.

Sangiovanni, tra l’altro, duetterà con Ariete al Festival di Sanremo 2023. Mentre Giovanni Morandi sarà co-conduttore con Amadeus.

