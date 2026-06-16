Il piano

Il 10 giugno, quattro giorni prima dell’evento, l’FBI è venuta a conoscenza di un piano per attaccare il gala di MMA organizzato sul prato sud della Casa Bianca. Domenica 14 giugno, mentre il presidente Donald Trump festeggiava il suo ottantesimo compleanno guardando i combattimenti dell’UFC, il piano era già stato sventato e cinque persone erano già in custodia.

Il direttore dell’FBI Kash Patel lo ha annunciato stamattina, martedì 16 giugno, con un post su X: “Grazie alla rapida azione dell’FBI, dei nostri partner e del Dipartimento di Giustizia in un’operazione multistatale, più individui sono ora in custodia e i presunti attacchi pianificati sono stati bloccati sul nascere”.

Il piano: droni, cecchini e i cancelli della residenza presidenziale

Secondo quanto ricostruito dalle fonti, il progetto era articolato su più livelli. La prima fase prevedeva l’impiego di droni esplosivi contro edifici vicini alla Casa Bianca, con l’obiettivo di provocare un’evacuazione di massa dell’area. La folla in fuga sarebbe stata convogliata verso una squadra di cecchini precedentemente posizionata nell’area. Il piano includeva inoltre un assalto diretto ai cancelli della residenza presidenziale.

I cinque arrestati provengono da stati diversi: Ohio, Missouri e California, secondo quanto riferito all’Associated Press da un funzionario delle forze dell’ordine che ha parlato in forma anonima, in quanto le informazioni non erano ancora state rese pubbliche ufficialmente al momento della comunicazione.

Il Secret Service e Trump al G7

Il Secret Service ha dichiarato di aver “lavorato senza sosta per identificare i responsabili e assicurarli alla giustizia”, nelle parole del direttore Sean Curran.

Trump si trovava a Évian-les-Bains, in Francia, per partecipare al vertice del G7, quando i giornalisti gli hanno chiesto del complotto sventato. Il presidente ha risposto di non essere ancora stato informato sull’accaduto. All’evento UFC di domenica, Trump aveva collegato i festeggiamenti del suo compleanno alle celebrazioni del 250° anniversario della firma della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti.