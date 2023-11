In Toscana

Nell’Empolese, a Fucecchio, una donna di 50 anni è morta dopo aver contratto la febbre Dengue durante un recente viaggio in Thailandia. La notizia è stata diffusa dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL) Toscana centro.

Dopo l’insorgenza dei primi sintomi, il quadro clinico della donna si è notevolmente aggravato. La paziente, già affetta da altre gravi patologie, è stata ricoverata in terapia intensiva presso l’ospedale fiorentino di Careggi. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, la donna non è riuscita a superare la malattia, perdendo la vita.

Di fronte a quest situazione, i sindaci dei Comuni di Fucecchio e San Miniato hanno emesso un’ordinanza urgente per motivi di sanità pubblica. L’obiettivo è predisporre una disinfestazione straordinaria nelle aree circostanti la residenza e il luogo di lavoro della defunta. La misura si estenderà nel raggio approssimativo di 100 metri.

L’ASL Toscana centro e le autorità locali sono anche impegnate nell’organizzare un intervento immediato al fine di preservare la salute pubblica. La disinfestazione, prevista sia per la notte odierna che per la mattina successiva, mira a prevenire ulteriori casi e a contenere la diffusione del virus nell’area interessata.

Cos’è la febbre Dengue?

La febbre Dengue è una malattia infettiva causata da un virus trasmesso dalle zanzare del genere Aedes, in particolare Aedes aegypti e Aedes albopictus. Queste zanzare sono diffuse nelle regioni tropicali e subtropicali del mondo, in particolare in Asia, Africa, America Latina e Caraibi.

La febbre Dengue può essere trasmessa da un’altra persona infetta attraverso il sangue. Tuttavia, questo è meno comune che la trasmissione tramite le zanzare.

I sintomi della febbre Dengue si manifestano generalmente entro 4-7 giorni dall’infestazione. I sintomi:

Febbre alta

Mal di testa

Dolori muscolari e articolari

Stanchezza

Nausea e vomito

Eruzioni cutanee

Nella maggior parte dei casi, la febbre Dengue si risolve spontaneamente entro 7-10 giorni. Tuttavia, in alcuni casi, la malattia può evolvere in una forma più grave, chiamata dengue emorragica.

La dengue emorragica è una forma grave della febbre Dengue che può essere fatale. I sintomi della dengue emorragica includono:

Sanguamento dal naso, dalla bocca o dalle gengive

Sangue nelle urine o nelle feci

Emorragie sottocutanee

Pressione sanguigna bassa

La dengue emorragica è una condizione medica di emergenza che richiede un trattamento immediato.

Non esiste un vaccino per la febbre Dengue.