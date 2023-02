Fernando Ciaramitaro ridefinisce l’inquisizione spagnola

24/02/2023

Tra le più grandi fiere del libro del mondo vi è certamente quella che si tiene annualmente a Città del Messico e precisamente presso il Palacio de Mineria, monumento del XVIII secolo situato nel cuore stesso della vita culturale della città. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minera quest’anno volge alla 44a edizione.

L’obiettivo di questa importante fiera è di far conoscere alla comunità universitaria e a tutta la società le novità dell’editoria messicana, infatti vengono riuniti importanti editori e professionisti del settore che presentano una vasta e variegata offerta editoriale.

La fiera si è aperta il 23 febbraio e finirà il 6 marzo. Il giorno 5 marzo è in programma la presentazione del volume Santo Oficio imperial. Dinámicas globales y el caso siciliano, dello storico italiano Fernando Ciaramitaro, docente all’Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ricercatore associato al Centro di Studi Storici dell’Università Bernardo O’Higgins (Cile) e vicepresidente dell’Associazione dei Ricercatori Italiani in Messico (ARIM).

Il professore Fernando Ciaramitaro si è formato a Palermo, al liceo scientifico Galileo Galilei e alle facoltà di Giurisprundeza e Scienze politiche dell’Università degli Studi. Durante il suo dottorato in Storia, presso l’Università degli Studi di Catania, nel 2004, ha svolto un periodo di ricerca in Messico, dove ha conseguito successivamente un post-dottorato nel El Coelgio de México e si è così specializzato in storia imperiale, delle emigrazioni e della Inquisizione.

L’Inquisizione che ebbe luogo nei regni della monarchia cattolica spagnola fu caratterizzata da una fisionomia di ortodossia guerriera e mediatrice nell’immensa geografia imperiale e, sebbene sia stata analizzata in Spagna, in Portogallo e in Italia, per i secoli XV – XIX, ultimamente la sua presenza nel mediterraneo è stata allargata in un contesto più vasto e ciò gli da maggior rilievo nell’indirizzo ecumenico della monarchia spagnola, che ne fece proprio un meccanismo di governo per aumentare i suoi poteri.

Fernando Ciaramitaro ha pubblicato numerosi libri, saggi, recensioni e articoli scientifici sull’inquisizione, i conventi femminili, la storia imperiale, l’emigrazione italiana, la storia del pensiero e la storiografia.

Ha inoltre tenuto corsi di laurea e post-laurea ed è stato professore invitato presso alcune università e centri di ricerca europei e americani. È membro di diversi gruppi e reti di ricerca internazionali, come Red Columnaria e Laboratorio Matrix, ed editore di numerose riviste e pubblicazioni scientifiche.