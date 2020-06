È successo in provincia di Ferrara

A Santa Maria Codifiume, in provincia di Ferrara, un bambino di sei anni, di origine pakistana, è caduto da una finestra del terzo piano ed è in prognosi riservata.

L’incidente domestico è avvenuto ieri sera, lunedì 29 giugno, intorno alle 21.30. Il piccolo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale del 118, anche i carabinieri che stanno accertando la dinamica del fatto.

Si è appreso che il bambino è andato in bagno, si è arrampicato sul davanzale, ha perso l’equilibrio ed è precipitato. In casa c’erano la madre e gli altri quattro figli, tutti minorenni. Il padre, invece, era al lavoro.