La coppia comica palermitana intervistata da Leggo.it.

Ficarra e Picone, dopo l’annuncio dell’addio alla conduzione di Striscia La Notizia dopo 15 anni, hanno approfondito la decisione in un’intervista rilasciata a Leggo.it.

Salvo Ficarra ha ricordato di avere vissuto «un’esperienza meravigliosa e appagante, umanamente e professionalmente» ma «sentivamo l’esigenza di provare a capire cosa c’è dietro l’angolo».

E come l’ha presa il ‘patron’ Antonio Ricci? «Ci ha fatto sentire importanti all’interno di Striscia. Fino all’ultimo si è rifiutato di pensare: ‘Fate pure l’annuncio in diretta, ma io non vedrò la puntata. Così per me non esiste’».

Il duo comico ha anche fatto riferimento a un tour per i 26 anni insieme e un prossimo film al cinema ci sarà «solo quando abbiamo un’idea». E se chiamasse la Rai? «Dipende sempre dall’idea», la risposta.

Il settimanale Oggi, però, ripreso da Libero, ha rilanciato diverse ipotesi alla basa della scelta della coppia palermitana di lasciare Striscia.

Innanzitutto, magari Ficarra e Picone si aspettavano da Mediaset la possibilità di condurre un programma tutto loro, soprattutto dopo il successo di Il primo Natale che, ai botteghini, ha incassato 15 milioni di euro. A esempio, si fa riferiento a quattro serate per festeggiare la loro carriera ma non si sarebbe poi fatto più nulla a causa del coronavirus.