È successo in provincia di Parma

Tragico incidente stradale sulla tangenziale di Fidenza, comune della provincia di Parma, in Emilia Romagna.

Cè stato uno scontro frontale fra un mezzo pesante e un’auto, i cui occupanti hanno perso la vita, rimasti schiacciati nell’abitacolo. A morire sono stati un nonno di 79 anni e la nipote appena 15enne. L’autista del camion è ferito ma non è in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente, oltre al personale del 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Per diverse ore è rimasto chiuso il traffico lungo l’arteria che da Parma porta verso Fiorenzuola.

Stando a una prima ricostruzione, intorno alle 13, l’auto con a bordo il nonne e la nipote si stavano immettendo in tangenziale quando un camion l’ha travolta, trascinandola per una quindicina di metri, per poi schiantarsi frontalmente contro un altro mezzo pesante che proveniva dalla parte opposta. Su ParmaToday la foto dell’incidente.