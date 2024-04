In Finlandia

Sparatoria in una scuola a Vantaa, in Finlandia, a pochi chilometri a nord della capitale Helsinki. Ci sono tre feriti ma non vittime. Fermato il responsabile: un 12enne.

L’allarme è stato lanciato alle 9.08 locale, 8.08 in Italia e le autorità hanno subito invitato i cittadini a restare lontani dalla scuola e a non aprire le porte delle loro case agli sconosciuti.

Si è appreso che sono 800 gli studenti iscritti nell’istituto e 90 dipendenti.

Tutti i feriti sono minorenni. Al momento non si sa come il 12enne sia entrato in possesso dell’arma da fuoco né perché abbia deciso di sparare.