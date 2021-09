Detenuto muore con la testa incastrata nella porta della cella

Vertenza Almaviva, convocato vertice al Ministero, oltre 600 a rischio

La vertenza Almaviva tiene in ansia 621 lavoratori di Palermo, nel call center ex Alitalia, ormai diventata “ITA”. Il ministero del Lavoro ha convocato un tavolo per martedì 7 settembre. Varrica (M5S) “Ora si lavori per soluzioni”. Lupo (Pd), “Musumeci sottovaluta ..